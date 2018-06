ritrovamento

Catania, ritrovato in mare senza vita ragazzino disperso venerdì

Un pomeriggio di mare si era trasformato in tragedia. Il giovane risultava ancora disperso nonostante le intense ricerche, annegata la sorella 18enne

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 12:00:29 Letto 508 volte

Venerdì scorso un pomeriggio di mare a Catania si era trasformato in tragedia. Una ragazza e un ragazzo congolesi, Saphora e Charbi Bafuansoni di 18 e 16 anni, stavano nuotando nelle acque agitate della spiaggia libera 1 etnea, quando a un tratto Saphora è annegata e di Charbi si sono perse le tracce. Oggi la Guardia Costiera ha rinvenuto in acqua, dietro la darsena del porto di Catania, un corpo senza vita che potrebbe essere quello del ragazzino.

Dopo numerose e intense ricerche da parte di polizia e vigili del fuoco con unità di terra, di mare e aeree, il timore degli investigatori era che il corpo fosse stato trascinato al largo dalle correnti.

Trasportato alla Capitaneria di porto per l'identificazione, il cadavere era stato scoperto da una motovedetta in mattinata. Distrutta dal dolore la madre delle due giovanissime vittime, che ha raccontato di aver discusso con loro proprio a causa di un suo divieto di recarsi al mare da soli, per via delle loro scarse abilità di nuoto.

