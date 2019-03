violenza politica

Catania, studente di destra pestato da trenta estremisti dei centri sociali

Torna la violenza politica a Catania dove un giovane studente di destra č stato aggredito da oltre 30 estremisti dei centri sociali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2019 - 09:10:57 Letto 402 volte

Torna la violenza politica a Catania dove un giovane studente di destra è stato aggredito da oltre 30 estremisti dei centri sociali. Scuola De Felice di Catania, stamani mentre svolgeva un volantinaggio sulle prossime attività di Assalto studentesco, sigla studentesca collegata allo Spazio Libero Cervantes, Enrico Maccarrone, 18 anni compiuti da poco, è stato pestato da oltre trenta aggressori appartenenti a diverse sigle dell’estrema sinistra catanese e ai centri sociali.

“Se qualche vigliacco pensa di intimidirci con azione mafiose – 30 contro 1 – si sbaglia. Nessuno di noi è solo, ha dietro i suoi fratelli e i militanti con cui condivide i sogni, le idee e i progetti. Non cediamo il passo a chi non ha idee su cui confrontarsi, ancora più forte di prima proseguiremo la nostra azione. Le fratture passano, l’azione infame di questi zoticoni di sinistra resta” – ha sottolineato l’associazione studentesca. I medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi hanno riscontrato una frattura dello zigomo. Trenta giorni di prognosi.

Pioggia di solidarietà per lo studente di destra aggredito da parte di molte forze politiche. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno duramente condannato l’aggressione.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha espresso “profonda indignazione e amarezza per il riesplodere della violenza politica, con la vile aggressione di un giovane militante di destra mentre svolgeva un volantinaggio, a opera di una trentina di studenti, a quanto sembra riconducibili ai centri sociali di sinistra. Mi auguro – ha aggiunto il primo cittadino – che si tratti di un fatto isolato e che non si ripetano atti di questo tipo che rischiano innescare pericolosissime escalation. Chi ha ordito e messo in atto l’azione criminale si è assunto una grave responsabilità e spero che gli inquirenti individuano i colpevoli di questo penoso episodio, tanto più grave perché avvenuto nei pressi di un istituto scolastico”.

Il sindaco ha avuto riferito della prognosi di trenta giorni del ragazzo: “Sono fatti – ha sottolineato – che vanno condannati e ripudiati perché alla violenza si deve sempre anteporre il rispettoso confronto delle idee e del dialogo; evidentemente qualcuno è rimasto fermo a metodi e sistemi di azione politica che speravamo fossero stati per sempre cancellati”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!