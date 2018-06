Catania: terrore nelle vie del centro per un ubriaco a bordo di un pick up

Catania

Panico sabato sera nel centro di Catania per il timore, per fortuna infondato, di un attacco terroristico.

Panico sabato sera nel centro di Catania per il timore, per fortuna infondato, di un attacco terroristico. Un pick up ha infatti percorso a folle velocità alcune vie affollate, mettendo a repentaglio l’incolumità dei pedoni e di altri automobilisti. Un agente di polizia fuori servizio, rendendosi conto del pericolo è saltato sul cassone del mezzo intimando all’autista di fermarsi, ma l’uomo ha proseguito la guida spericolata tra la folla.

Costretto a causa del traffico a fermarsi, il guidatore è sceso dal pick up e ha avuto una colluttazione con il poliziotto, facendolo cadere a terra, per poi riprendere la fuga a bordo del mezzo. Il dirigente, sebbene contuso, si è alzato ed ha esploso due colpi di pistola contro una ruota posteriore del pick up, riuscendo finalmente a bloccarlo.

Sul posto sono arrivate pattuglie delle volanti della Questura che hanno arrestato l’uomo che ha proferito frasi senza senso e, in evidente stato di alterazione, ha invocato l’intervento del diavolo. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati sette coltelli con lama di diversa lunghezza e un paio di forbici da giardinaggio. Il dirigente di polizia è stato medicato in ospedale mentre il guidatore, un 34enne risultato sotto l’effetto di alcool e droga, è stato condotto in carcere per porto di armi e guida in stato di ebbrezza.

