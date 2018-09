omicidio in auto

Catturato l'omicida di Palagonia che ha investito i vicini con l'auto

L'uomo era ricercato dallo scorso 31 agosto, quando aveva travolto volontariamente i vicini di casa uccidendone una, l'87enne Maria Napoli, e ferendone altri sette tra cui un bambino di pochi mesi. Fondamentale l'aiuto dei cittadini

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2018 - 17:22:45 Letto 428 volte

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, alle 14 circa di oggi pomeriggio hanno catturato l’omicida Gaetano Fagone, 52 anni, ricercato dalla tarda serata dello scorso 31 agosto: a bordo di un’auto, una Fiat Punto grigia, aveva travolto volontariamente un gruppo di vicini di casa, uccidendo l'87enne Maria Napoli e ferendone altri sette; tra loro anche un bambino di pochi mesi.

Il dispiego di forze dei carabinieri per catturare Fagone ha visto impegnate tutte le componenti territoriali e speciali della provincia, tra le quali il XII Elinucleo, le unità cinofile, il personale del R.O.S. e lo Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori di Sicilia". La caccia all’uomo è durata fino a oggi pomeriggio quando, dopo giorni passati nelle campagne palagonesi, setacciate palmo a palmo dai militari, Fagone è stato costretto a uscire allo scoperto. Gli uomini dell’Arma lo hanno circondato e ammanettato in via Gaetano Donizetti, mentre cercava, stremato, di raggiungere la propria abitazione.

Di fondamentale importanza la collaborazione di alcuni cittadini palagonesi i quali, condannando fermamente l'episodio, hanno supportato gli inquirenti impegnati nella cattura dell’omicida. Gaetano Fagone, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sarà associato al carcere di Caltagirone dove dovrà rispondere all’autorità giudiziaria, oltre che di omicidio, anche di tentata strage.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!