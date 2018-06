furto di animali

Cavalli per ippoterapia rubati da agriturismo e ritrovati, si indaga sui responsabili

I ladri si erano introdotti nella proprietà tagliandone il recinto. Il ritrovamento è stato fondamentale per la ripresa delle attività terapeutiche che vedono protagonista il nobile animale

01/06/2018

Avevano approfittato della momentanea assenza del titolare dell’associazione agroturistica “Musa”, nell’omonima contrada nelle campagne di Bronte, e avevano tagliato la rete metallica posta a protezione del sito riuscendo a rubare 14 cavalli. I fatti sono stati compiuti da ignoti nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi.

Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri della stazione di Bronte si sono avvalsi della collaborazione di un elicottero del XXII Elinucleo di Catania, e hanno perlustrato palmo a palmo una vasta zona montana. Dopo alcune ore, gli animali sono stati rinvenuti in un recinto improvvisato dai ladri tra la fitta vegetazione in contrada Nave, zona demaniale.

Il ritrovamento degli equini, tornati nei prati dell’azienda, è stato di fondamentale importanza per l’attività svolta dall’associazione in favore di utenti che si avvalgono dell'ippoterapia, oltre a quelle di corsi tattili guidati per non vedenti, ipovedenti e persone diversamente abili, che dal nobile animale traggono un validissimo sostegno piscologico. Inoltre è stato scongiurato un danno economico di circa 50.000 euro.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

