Chiesto stato di calamità per nubifragi ripetuti nel Ragusano: gravi danni all'agricoltura

I gravi danni procurati dal nubifragio, il secondo in pochissimi giorni, che ha colpito la Sicilia orientale e, in particolare il Ragusano hanno indotto il presidente dei deputati Questori all'Ars, Giorgio Assenza, a chiedere urgentemente il riconoscimento della stato di calamità naturale.

"Agricoltura, ovvero una fra le principali fonti di reddito di tutto il Ragusano, praticamente in ginocchio dopo il secondo dei due nubifragi che hanno procurato danni ingentissimi a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro - specifica Assenza - E, da Modica a Scicli, da Pozzallo a Ispica, quest'ultimo cataclisma naturale condensatosi in partenza dalla zona di Rosolini, ha attaccato strutture e proprietà private ma anche infrastrutture pubbliche a partire dalla rete viaria. La politica deve intervenire e so che lo farà fattivamente".