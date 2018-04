Ucciso da un Killer

Condannato all'ergastolo ma libero, viene ucciso nell'agrigentino

L'imprenditore agricolo è stato ucciso dopo essere salito in macchina...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 09:18:36 Letto 455 volte

Un imprenditore agricolo, Angelo Carità, 61 anni, di Licata, è stato ucciso dopo essere salito in macchina in via Palma a Licata nell'Agrigentino. Il killer ha raggiunto l'uomo in una stradina di campagna e gli ha sparato tre colpi di pistola, come emerge da una prima ricostruzione. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. L'uomo era a bordo di una Fiat di colore verde. Era uscito da casa alle 10 per andare a lavorare su un appezzamento di terreno di sua proprietà. A trovare il marito ucciso è stata la moglie, che si è preoccupata perché non vedeva rientrare il marito. All'una la donna è arrivata in via Palma e ha scoperto il cadavere del coniuge. E' stata lei a lanciare l'allarme.

Angelo Carità, all'inizio dello scorso febbraio, era stato condannato - accogliendo le richieste del pubblico ministero Salvatore Vella - all'ergastolo dalla Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Giuseppe Melisenda Giambertoni, perché accusato di avere ucciso un conoscente, Giovanni Brunetto, di tre anni più giovane, e di avere in seguito - stando sempre all'accusa - sotterrato il suo cadavere nel maggio del 2013. Su istanza degli avvocati Vincenza e Nino Gaziano, Carità era però libero per decorrenza dei termini cautelari dall'ottobre del 2014.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!