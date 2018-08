peculato e falso ideologico

Conti nascosti, atti falsi e sentenze inventate: così il funzionario di Mascali intascava soldi pubblici

Quasi centomila euro accumulati dall'agosto 2016, avvalendosi del proprio ruolo di rilievo all'interno dell'amministrazione comunale. Il sistema dei versamenti illeciti era collaudato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2018 - 14:23:12 Letto 340 volte

Avrebbe ingannato il Consiglio comunale liquidando una somma di denaro, apparentemente attenendosi a una sentenza, versandolo invece su un proprio conto aperto ad hoc: Raffaele Antonio Milazzo, segretario comunale del Comune di Aci Catena e responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Mascali, nel catanese, è finito in manette con pesanti accuse.

Il gip del tribunale di Catania ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare alla luce dei gravi fatti emersi dalle indagini: dall’agosto 2016, attraverso l’emissione di mandati di pagamento e atti di liquidazione alterati, Milazzo si sarebbe appropriato di una somma di denaro del Comune di Mascali pari a 98.786 euro, accreditandola su un conto corrente appositamente aperto da lui stesso. Tutto ciò anche alterando i dati informatici presenti sul server del Comune, attestando l’esistenza di debiti inesistenti, e sostituendo e sopprimendo la documentazione amministrativa e contabile corretta con determinazioni e mandati di pagamento falsi.

Milazzo sarebbe riuscito anche a eludere puntualmente il controllo del Consiglio Comunale in ambito di bilancio: secondo gli inquirenti, apparentemente la somma veniva liquidata in ottemperanza a una sentenza esecutiva emessa dal Tribunale Civile di Catania e registrata tra i “Servizi per conto terzi”. Sentenza che non sarebbe mai realmente esistita, creata come "scudo" per le operazioni del funzionario. Ora le somme presenti sui conti correnti intestati a Milazzo sono sotto sequestro preventivo, così come il suo appartamento.

L’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, e dovrà rispondere di "peculato continuato", "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici", "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" e "soppressione, distruzione e occultamento di atti veri".

Fonte: PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!