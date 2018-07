truffa aggravata

Contratti falsi e finanziamenti indebiti: così l'imprenditore del catanese truffava i Beni Culturali

La Guardia di Finanza ha portato alla luce il sistema con cui l'uomo aveva ottenuto un maxi fondo da oltre 180mila euro, dei quali circa 63mila ricevuti nella prima tranche

Su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, i finanzieri di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del Tribunale del capoluogo lombardo che ha disposto il sequestro di circa 63.000 euro nei confronti di Antonino Concetto Rosario Raciti, 47 anni, residente a Linguaglossa (CT) e rappresentante dell’associazione culturale "AST Servizi" con sede a Catania.

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, partite a seguito di un esposto presentato dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione, hanno consentito di accertare un collaudato sistema di artifizi e raggiri attraverso il quale, nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Raciti ha ottenuto indebitamente un finanziamento pubblico di oltre 180mila euro (di cui circa 63mila erogati nella prima tranche) per la realizzazione di un impianto espositivo museale relativo all'iniziativa “I Castelli di Federico II di Svevia in Sicilia”, che l’indagato avrebbe dovuto realizzare a Catania.

Nelle indagini, è stato accertato che Raciti ha presentato ai Beni Culturali un’istanza di partecipazione per la concessione di aiuti in regime “de minimis” (aiuti economici concessi dall’Unione Europea entro il limite massimo di 200mila euro), allegando alla sua domanda contratti di comodato d’uso risultati totalmente fittizi. Sui contratti erano riportate firme false di ignari proprietari di immobili che l’istante si era impegnato a utilizzare per la realizzazione del museo. E non solo: i contratti riportavano addirittura simboli e contrassegni contraffatti dell’Agenzia delle Entrate di Catania, nonché estremi di registrazione riconducibili a contratti d’affitto completamente diversi da quelli presentati nella domanda di finanziamento.

Il procedimento penale è stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Milano, poiché le somme concesse sono state accreditate, nel corso del 2013, su un conto corrente acceso presso una banca milanese.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

