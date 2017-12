controlli

Controlli dei carabinieri in provincia di Palermo: denunciate 4 persone, 5 segnalazioni per droga, multe per 4 mila euro

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri di Petralia Sottana: quattro persone denunciate, cinque giovani segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e nove patenti ritirate...

Pubblicata il: 06/12/2017

PALERMO. I Carabinieri di Petralia Sottana hanno svolto nelle giornate un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Gangi, Castellana Sicula e Alimena.

I controlli hanno permesso di conseguire complessivamente i seguenti risultati:

un cittadino straniero denunciato in stato di libertà all’A.G. per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;

una persona denunciata a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico che veniva posto sotto sequestro;

due soggetti denunciati in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese per guida in stato di ebbrezza alcolica;

cinque giovani segnalati amministrativamente alla Prefettura quali assuntori e contestualmente sono stati sequestrati complessivamente 7 grammi circa di marijuana ed 1 di hashish;

identificate 260 persone e controllati 220 veicoli;

elevate nr. 25 contravvenzioni al Codice della strada, tra le quali per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare durante la guida, per un importo complessivo di euro 4.157,00, ritirate 9 patenti di guida, 1 carta di circolazione e sequestrato 1 veicolo privo di copertura assicurativa.

