Coronavirus ad Agrigento, dottoressa risultata positiva

Secondo una prima ricostruzione il medico sarebbe stata contagiata attraverso contatti con un parente residente a Lecco.

Una dottoressa del reparto di medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca è risultata positiva al test a cui si era sottoposta dopo aver accusato un lieve malore che ha fatto scattare il “campanello d’allarme”. Secondo una prima ricostruzione il medico sarebbe stata contagiata attraverso contatti con un parente residente a Lecco.

Isolato l’intero reparto.

In corso altri tamponi su degenti e personale medico e persone che sono entrate in contatto con il medico. La dottoressa, che è stata isolata, versa in buone condizioni. L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, guidata da Alessandro Mazzara insieme a tutto lo staff, ha già disposto tutte le misure del caso. L’asp, inoltre, raccomanda di seguire tutte le indicazioni contenute nel decreto legge del Governo adottato per fronteggiare il contagio del virus.

