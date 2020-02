Corruzione

Corruzione: arrestato presidente commissione invalidi civili

Arrestato il presidente della commissione invalidi civili dell'Asp di Ragusa.

21/02/2020

Il presidente della commissione invalidi civili dell'Asp di Ragusa, Giuseppe Iuvara, 61 anni, di Siracusa, è stato arrestato dal Nucleo Antisofisticazioni dei carabinieri perché colto in flagranza di reato di corruzione, insieme a due persone.

Il medico legale, abbastanza conosciuto per aver ricevuto diversi incarichi di autopsia da parte della procura di Ragusa, non ultimo quello sul cadavere del piccolo Loris Stival, avrebbe incassato una somma per far ottenere la pensione di accompagnamento ad un'anziana donna senza che ne avesse titolo.

L'anziana donna e la figlia che ha fatto da intermediaria sono agli arresti domiciliari.

