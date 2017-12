aggressione

Dalla Sicilia. Aggredisce i militari che sanzionano il figlio perché senza patente. Arrestato

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 56enne...

Pubblicata il: 15/12/2017

I Carabinieri della Stazione di Raddusa hanno arrestato nella flagranza il 56enne V. N. del posto, responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La pattuglia dell’Arma ha fermato il figlio dell’aggressore per un normale controllo alla circolazione stradale all’autovettura.

Il giovane conducente era sprovvisto di patente, dimenticata a casa, quindi stava per essere sanzionato quando è intervenuto il genitore, abitante a poca distanza dal posto di controllo dei carabinieri, che in chiaro stato di agitazione psicofisica, dovuta presumibilmente all’eccessiva assunzione di alcool, ha minacciato e spintonato gli operanti buttando in terra il blocchetto dei verbali.

