droga

Dalla Sicilia. Apecar trasformata in laboratorio di droga. Sequestrato mezzo chilo di droga, arrestato 21enne

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 21enne responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 12:59:49 Letto 342 volte

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Antonio Paratore, responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad osservarlo pazientemente mentre prendeva l’ordinazione dal cliente di turno per poi dirigersi nella palazzina all’interno della quale in una cassetta postale ha prelevato le dosi di stupefacente da consegnare all’acquirente in cambio di denaro.

Terminate le dosi all’interno della cassetta postale si è avviato verso una Apecar abbandonata, mezzo in cui nascondeva la droga sfusa e l’attrezzatura utile al suo confezionamento.

Sequestrata 1 busta in plastica contenente oltre mezzo chilo di marijuana.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!