Dalla Sicilia. Arrestati 2 spacciatori, uno dei quali minorenne

02/12/2017

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza Grasso Antonino, 23enne, ed un 17enne, entrambi catanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato due giovani a piedi in via Stella Polare cedere, al margine della strada, delle bustine ad occasionali acquirenti ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro.

Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 4 dosi di marijuana e la somma in contanti di 20 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati, rispettivamente, il 17enne accompagnato nell’Istituto Minorile in via Franchetti ed il maggiorenne collocato regime arresti domiciliari.

