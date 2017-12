truffa

Dalla Sicilia. Arrestato 67enne per circonvenzione di persona incapace ed estorsione

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 67enne...

CASTELBUONO. I Carabinieri di Cefalù hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Cilluffo Domenico, 67enne di Castelbuono.

Cilluffo era entrato in contatto con una donna anziana, ora 90enne e profittando della circostanza che quest’ultima non aveva parenti e vivesse da sola, con una badante rumena, si presentava in casa della stessa, quasi quotidianamente, inducendo l’anziana, allettata ed incapace di provvedere ai propri bisogni, perché affetta dal morbo di Alzheimer, a gestire i beni mobili ed immobili di cui disponeva.

L’uomo che, non vanta alcun rapporto di parentela o di altra natura, si era addirittura fatto firmare una delega per gestire in modo disgiunto il conto corrente intestato all’anziana e si rivolgeva alla badante quale presunto datore di lavoro chiedendo, altresì, a quest’ultima, il versamento periodico, non dovuto, di somme di denaro in ragione del pagamento dei contributi lavorativi.

Dalle indagini è emerso che Cilluffo aveva ormai condizionato il volere della poveretta “costringendola”, poi, a vendere un appezzamento di terreno a Pollina (Pa).

Dopo avere siglato la compravendita e fatto versare il pattuito sul conto corrente, Cilluffo, in poco meno di due anni, avrebbe interamente prelevato la somma dal conto della 90enne.

Cilluffo, ancora, si rivolgeva spesso, con fare minaccioso, nei confronti della badante, sfruttando, così, la vulnerabilità di entrambe le donne.

Per questi fatti il 67enne è accusato dei reati di circonvenzione di persona incapace ed estorsione.

