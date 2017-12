rapine

Dalla Sicilia. Arrestato scippatore seriale

I Carabinieri hanno arrestato per rapina, furto con strappo e lesioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 12:02:22 Letto 425 volte

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 55enne Giuseppe Ferro del posto, per rapina, furto con strappo e lesioni.

Tra la primavera e l’estate 2017 era diventato il terrore delle donne biancavillesi portando a termine diversi scippi.

Come accertato dagli investigatori dell’Arma, in serie ha commesso:

18 aprile 2017 in via Alcide De Gasperi strappa dal collo di una 76enne una collana in oro; 18.7.2017 in via Dottor Portale strappa dal collo di una 82enne un’altra catenina in oro; 21.8.2017 in via Vittorio Emanuele strappa dal collo di una 65enne sempre una collana d’oro; ed infine il 12.9.2017 in via Reina prende di mira una donna audiolesa di 47 anni che tiene per mano la figlioletta di appena 4 anni. La coglie di sorpresa alle spalle, la spinge contro il muro e pur di strapparle dal collo la catenina d’oro la scaraventa in terra infischiandosene delle urla della bambina terrorizzata.

I carabinieri ricostruendo minuziosamente i quattro episodi, grazie alle testimonianze delle vittime, all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive in quelle zone, nonché tracciando nei compro oro del posto il passaggio del criminale – che vendeva i preziosi rubati presentando il proprio documento di riconoscimento - hanno fornito delle prove inconfutabili a carico dell’uomo che hanno consentito al giudice di emettere il provvedimento restrittivo.

Fonte: Carabinieri Catania

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!