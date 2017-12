droga

Dalla Sicilia. Blitz antidroga nel centro storico. In manette tre stranieri

Da qualche giorno i Carabinieri avevano notato uno strano via vai da un appartamento...

Da qualche giorno i Carabinieri di Agrigento avevano notato uno strano via vai da un appartamento di via Bac Bac. Sono pertanto stati subito attuati dei servizi di osservazione che hanno confermato l’esistenza di movimenti sospetti, in particolare di alcuni giovani che entravano ed uscivano più volte, durante la giornata. E così alle prime luci dell’alba, una decina di militari dell’Arma hanno fatto irruzione nella casa, dove sono stati subito rintracciati tre cittadini extracomunitari, un libico e due pakistani, già noti alle forze dell’ordine. Poco dopo aver iniziato la perquisizione, i sospetti si sono rivelati fondati: nella dispensa della cucina, tra una confezione di spaghetti ed un pacco di caffè, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un panetto di 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina.

Gli stranieri identificati sono: Abbas Nabeel, pakistano 19 enne; Muhammad Hanif Hussain; libico, 22 enne; Abbas Virk Ali, pakistano, 23 enne.

Per i tre soggetti, è subito scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

