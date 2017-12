incidente stradale

Dalla Sicilia. Camion si ribalta in autostrada: 2 feriti

Un camion si Ŕ ribaltato sull'autostrada A19, all'altezza dello svincolo ...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 18/11/2017 - 20:17:04 Letto 1103 volte

Un camion si è ribaltato sull'autostrada A19, all'altezza dello svincolo Ponte Cinque Archi in direzione Catania. A bordo del mezzo, che è finito contro il guard rail, c'erano due persone. L'autista e il passeggero sono rimasti feriti ma non sono in gravi condizioni.

Si tratta al momento infatti, di un codice giallo. E' da accertare se l'incidente possa essere legato alla velocità. Sul posto oltre all'ambulanza anche polizia e carabinieri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!