Dalla Sicilia. Chiuso un asilo nido: riscontrate carenze igienico-sanitarie

A seguito dell’ispezione eseguita dai Carabinieri il Sindaco di Calatabiano ha disposto con ordinanza la chiusura di una ludoteca in via Avv. Currenti.

I Carabinieri durante il sopralluogo hanno accertato carenze di tipo strutturale quali la mancanza di servizi igienici (per numero e collocazione), utilizzo di locali non idonei al confezionamento dei pasti (per diversa destinazione d’uso), di superfici finestrate insufficienti alla regolare aereazione dei locali nonché l’esercizio abusivo di micro nido, bambini da 0 a 18 mesi, in struttura autorizzata a riceverne solo oltre i 18 mesi.

