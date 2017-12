droga

I Carabinieri di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 35enne Giuseppe Rosario Marino del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno fatto irruzione in un garage di piazza San Filippo ad Aci Catena, luogo in cui hanno rinvenuto e sequestrato: 70 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento della droga.

