Dalla Sicilia. Danneggia 15 auto in sosta e uno sportello bancomat. Arrestato 20enne

I carabinieri hanno arrestato un 20enne mentre con un grosso bastone in ferro stava danneggiando delle autovetture in sosta...

TRAPANI. I carabinieri hanno arrestato il 20enne Vincenzo Mario Messina di Erice, mentre, la notte di venerdì 25 novembre, con un grosso bastone in ferro stava danneggiando delle autovetture in sosta tra la via Manzoni e via Miceli.

Il ragazzo, trovato dai carabinieri in palese stato di ebbrezza, ha raccontato che la sua reazione è stata causata da alcuni problemi in famiglia.

