carabinieri

Dalla Sicilia. Detenuto semilibero sorpreso mentre faceva shopping

Aveva approfittato di un permesso di tre giorni per riabbracciare i propri cari ma la tentazione di fare acquisti nel periodo delle festività...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2017 - 15:46:05 Letto 433 volte

Aveva approfittato di un permesso di tre giorni per riabbracciare i propri cari ma la tentazione di fare acquisti nel periodo delle festività alla fine è stata più forte. E così il favarese Alba Salvatore, 52 enne, attualmente detenuto semilibero, invece di rientrare al carcere di Petrusa al termine del permesso concessogli ha pensato bene di trascorrere una giornata a spasso per negozi.

La sua presenza in giro però è stata subito notata da una pattuglia dei Carabinieri. I due Carabinieri inizialmente pensavano che si trattasse di una persona che gli somigliasse. Ma quando lo hanno avvicinato nella centralissima piazza Cavour e gli hanno chiesto i documenti, non hanno avuto più dubbi e lo hanno immediatamente ammanettato ed arrestato in flagranza per “Evasione”, accertando che l’uomo aveva omesso di rientrare presso la Casa circondariale, violando le prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento.

Fonte: Carabinieri Favara

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!