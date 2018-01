violenza domestica

Dalla Sicilia. Fine di un incubo per una 41enne: in manette il convivente violento

22/01/2018

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 35 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Notte da incubo per la convivente, una donna di 41 anni e i suoi due figli minorenni, nati da una precedente relazione, per mano del compagno che ubriaco e senza reale motivo l’ha prima picchiata per poi minacciarla dinanzi ai figli.

Invitato dalla vittima e dai ragazzi a lasciare la casa, pena denuncia ai Carabinieri, ha prima adempiuto per poi tornare alla carica, dopo circa un’ora, quando pur di poter accedere nell’abitazione ha iniziato a prendere a calci la porta d’ingresso non riuscendo però a sfondarla.

A quel punto la donna, barricandosi in casa, ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno scovato l’energumeno il quale, per paura di essere arrestato, approfittando del buio si era nascosto dietro uno stenditoio pieno di indumenti posto sul balcone dell’immobile.

