domiciliari

Dalla Sicilia. Fugge in sella allo scooter: inseguito ed arrestato. Era evaso dai domiciliari

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 35enne responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2018 - 12:26:43 Letto 431 volte

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Pietro Bisicchia, responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto sabato sera a San Cristoforo, dove l’uomo, a bordo di uno scooter con il motore acceso, si era fermato per intrattenersi con altre persone.

I militari, sospettando che si trattasse di uno scambio droga, si sono avvicinati con l’auto di servizio e qualificandosi gli hanno chiesto di esibire i documenti d’identità. Questi per tutta risposta ha dato gas al motore fuggendo via. Inseguito per le vie del quartiere è stato bloccato poco dopo ed è emerso che il motivo della fuga era legato alla violazione dei vincoli restrittivi imposti dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Fonte: Carabinieri Catania

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!