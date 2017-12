droga

Dalla Sicilia. In manette due ''tassinari'' della droga

01/12/2017

Avevano escogitato un singolare modus operandi per non farsi notare a bordo della propria autovettura. Una giovane coppia di Realmonte (Ag), infatti, utilizzava una vettura a noleggio con conducente, per rifornirsi e successivamente spacciare droga tra i giovani di Realmonte (Ag) e Siculiana (Ag).

Ma dopo alcune settimane di controlli e numerosi servizi con cui i due conviventi sono stati costantemente monitorati, Gucciardo Giovanna e Terrazzino Antonio, 40 enni, sono stati fermati a bordo di un’autovettura a noleggio con conducente e subito circondati. Nel corso dell’immediata perquisizione, sono saltati fuori vari panetti di hashish, del peso di circa mezzo chilo, per un valore di mercato di circa 4.000 euro, un bilancino elettronico di precisione e circa 400 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, e per i due conviventi sono scattati gli arresti domiciliari.

