Dalla Sicilia. Intervenuti per difendere una donna dalle ire del marito vengono aggrediti

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 46enne di Gravina di Catania, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2017 - 13:35:57 Letto 569 volte

È accaduto la scorsa notte a Sant’Agata Li Battiati in un appartamento di via San Giuliano dove l’uomo, in fase di separazione legale dalla moglie, si è recato in casa della donna, sua coetanea, col preciso intento di ridiscutere i termini della separazione. Dalla discussione ne è scaturita una furibonda lite che ha costretto la moglie a chiedere aiuto a Carabinieri. Sul posto è immediatamente giunto l’equipaggio di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile che ha cercato di calmare l’uomo che per tutta risposta ha aggredito i militari colpendoli a calci e pugni. L’uomo, dopo una concitata colluttazione, è stato reso inoffensivo ed ammanettato.

