Guardia di Finanza

Dalla Sicilia. La Guardia di finanza sequestra rivendita di tabacchi per attribuzione fittizia

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo della rivendita di tabacchi denominata ''BEVERLY HILLS''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 13:35:27 Letto 482 volte

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo della rivendita di tabacchi denominata “BEVERLY HILLS” di Siracusa e della relativa licenza rilasciata dall’ A.A.M.S., gestita di fatto da fratelli Giampaolo e Milena Giaquinta, per trasferimento fraudolento di valori.

Gli indagati, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed al fine di sottrarre al sequestro, ed eventualmente alla successiva confisca la rivendita, ne attribuivano fittiziamente la titolarità a Mazzotta Sebastiano.

La Compagnia di Siracusa già dal 2013 aveva verificato la posizione di Giampaolo Giaquinta, coinvolto in una complessa attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Siracusa a conclusione della quale, veniva tratto in arresto, unitamente ad altri, per il reato di usura.

I finanzieri dagli ulteriori accertamenti bancari e patrimoniali, anche mediante l’utilizzo della banca dati in uso alla Guardia di Finanza “MOLECOLA”, hanno riscontrato la sussistenza di elementi idonei per l’applicazione di misure ablative sul patrimonio.

Tale ultimo approfondimento ha dimostrato che dal 2016 la gestione del Bar tabacchi “Beverly Hills” era di fatto riconducibile ai fratelli Giaquinta, nonostante formalmente fosse intestata a Mazzotta Sebastiano. Infatti erano i fratelli Giaquinta che si occupavano in prima persona di tutti gli aspetti gestionali dell’azienda.

In particolare, il carattere fittizio dell’intestazione al Mazzotta Sebastiano si desume anche dalle numerose intercettazioni telefoniche e dalle registrazioni audio-video acquisite nel corso delle indagini nonché dalla disamina della copiosa documentazione bancaria relativa ai tre indagati.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!