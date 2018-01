droga

Dalla Sicilia. Nascondevano la droga in bagno scovata dal pastore ''Indic''. In manette due nigeriani

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza due nigeriani per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2018 - 15:29:19 Letto 339 volte

DALLA SICILIA. I Carabinieri della Stazione di Mascali, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza due nigeriani residenti a Mascali, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrati in casa, grazie al fiuto del pastore tedesco “Indic”, i militari hanno rinvenuto e sequestrato: nel cassonetto dell’avvolgibile del bagno una busta contenente circa 40 grammi di marijuana nonché altri 5 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, celati in uno zaino. Oltre alla droga i Carabinieri hanno sequestrato anche del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

