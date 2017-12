droga

Dalla Sicilia. ''Operazione zucchero di canna'': in manette gestore di un chiosco bar

Nel corso dei servizi di prevenzione svolti dai Carabinieri nel centro storico di Agrigento, i militari dell’Arma nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, sede delle principali Istituzioni del capoluogo, hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze di un chiosco bar.

È bastato poi solo un binocolo ai Carabinieri, per continuare ad osservare l’area in questione, direttamente dalla caserma sede del Comando Provinciale dell’Arma.

Acquisiti i necessari indizi è scattato pertanto un blitz in orario serale ad opera di una dozzina di Carabinieri, i quali hanno subito puntato la loro attenzione verso il bancone del chiosco bar.

Nel corso della immediata perquisizione è saltato fuori un involucro contenente quasi un etto di hashish nascosto sotto la macchina del caffè ed alcuni grammi di marijuana vicino a delle bustine da the. A quel punto sono scattate le manette per il gestore del chiosco bar, un ventiduenne agrigentino, il quale è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

