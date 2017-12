prostituzione

Dalla Sicilia. Prostituzione: organizza incontri hot per la moglie. Arrestato 51enne

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 51enne ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione...

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 51enne di Siracusa, ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione.

“Sfruttando” l’avvenenza della moglie 50enne ha escogitato un modo per fare soldi facili pubblicando su alcuni siti web di incontri hot il seguente annuncio: “Vera coppia con lei 38 anni molto bella, seleziona 2, massimo 3 single per organizzare piccola gang con partecipanti di almeno 35 anni, aspetto gradevole, puliti e consapevoli di riflettere almeno 150 volte prima di contattarci. Per chi crede alle favole evitate di contattarci”.

Fornendo un numero telefonico mobile e preferendo la comunicazione su WhatsApp ed eventuale appuntamento in piazza Stesicoro a Catania.

Gli uomini del Nucleo Operativo analizzando il messaggio sono riusciti ad identificare il “manager” seguendone i movimenti fino a ieri sera quando l’uomo ha incontrato proprio in piazza Stesicoro tre uomini.

Dopo un breve conciliabolo si è allontanato dal trio per raggiungere un vicino Bed & Breakfast, per organizzare la stanza per l’incontro, per poi tornare dai clienti e ricevere il denaro concordato 150 euro a persona ed accompagnarli nella camera dalla consorte. La donna ha dichiarato che il marito, se la clientela lo permetteva, assisteva agli incontri come voyeur.

