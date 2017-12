rapina

Dalla Sicilia. Ruba indumenti da un negozio cinese. Arrestato 23enne

14/12/2017

I Carabinieri di Bronte hanno arrestato nella flagranza un 23enne di Adrano, già gravato da precedenti di polizia, responsabile di tentata rapina impropria.

Ieri è entrato nel negozio denominato “Pianeta Cinese” di via Messina a Bronte e, con la scusa di provare alcuni indumenti prelevati dagli espositori, si è infilato nei camerini dove ha iniziato a rimuoverne i dispositivi antitaccheggio. La caduta in terra di uno di questi marchingegni è stato avvertito dalla proprietaria che è intervenuta per chiedere spiegazioni.

Il ladro, vistosi scoperto, ha reagito aggredendo verbalmente la titolare del negozio e causando, con un accendino, delle bruciature al dorso della mano destra della figlia quattordicenne di quest’ultima intervenuta in difesa della madre. Fuggito dal negozio è stato inseguito, bloccato ed ammanettato dai carabinieri nel frattempo intervenuti su richiesta telefonica delle vittime.

