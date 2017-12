furto

Dalla Sicilia. Ruba monete dai distributori automatici. Arrestato 28enne

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 28enne responsabile di furto aggravato...

Pubblicata il: 12/12/2017

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Giuseppe Spampinato, responsabile di furto aggravato e danneggiamento in concorso.

Con l’aiuto di un complice, in seguito dileguatosi, ha scavalcato il cancello d’ingresso del liceo scientifico E. Boggio Lera di via Vittorio Emanuele e infrangendo la vetrata di una delle porte d’accesso alla struttura si è diretto nella sala dei distributori automatici di bevande e merende luogo in cui, forzandone le serrature, è riuscito ad estrarne le cassette contenenti l’incasso, circa 30 euro, per poi tentare la fuga. Ma l’equipaggio di una “gazzella”, vedendolo scavalcare in uscita il cancello dell’istituto scolastico, lo ha inseguito e ammanettato, recuperando il denaro rubato.

Fonte: Carabinieri Catania

