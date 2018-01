furto

Dalla Sicilia. Ruba torchio e lo posta su Facebook per la vendita. Denunciato 46enne

Il 21 gennaio scorso la vittima, una vedova di 83 anni, aveva denunciato ai Carabinieri il furto di un torchio per la spremitura dell'uva...

Il 21 gennaio scorso la vittima, una vedova di 83 anni, aveva denunciato ai Carabinieri della Stazione di Bronte il furto di un torchio per la spremitura dell’uva, avvenuto all’interno del palmento di proprietà ubicato in Contrada Serra Stivala, agro di Bronte, dove ignoti avevano sfondato la porta, sradicato e asportato il torchio.

I militari tramite un annuncio pubblicato sul noto social network, dove era stato messo in vendita proprio il torchio rubato, risalente addirittura al 1884, hanno individuato l’autore del furto, un 46enne di Maniace, già gravato da precedenti di polizia, il quale nel tardo pomeriggio del 19 gennaio scorso, adopò il proprio trattore sia come ariete per sfondare la porta d’ingresso sia per sradicare il torchio dal pavimento e trasportarlo a Maniace.

I Carabinieri, perquisendo un capannone di proprietà dell’uomo, hanno rinvenuto la refurtiva, restituita all’avente diritto sequestrando il trattore utilizzato per la commissione del reato.

