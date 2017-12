rifiuti

Dalla Sicilia. Sorpreso mentre sversa i reflui della molitura delle olive. Denunciate 2 persone

È tempo della molitura delle olive e sul territorio di Joppolo Giancaxio (Ag), in aperta campagna, i Carabinieri hanno sorpreso un operaio mentre spargeva illegalmente su un terreno i reflui...

È tempo della molitura delle olive e sul territorio di Joppolo Giancaxio (Ag), in aperta campagna, i Carabinieri hanno sorpreso un operaio mentre spargeva illegalmente su un terreno i reflui risultato della lavorazione delle olive. Lo spargimento aveva già creato sul terreno delle pozze di liquido ed un ruscello.

I militari dell’Arma hanno sequestrato l’autocarro utilizzato ed il recipiente metallicocontenente il liquido, della capacità complessiva di 4.000 litri, nonché un tubo lungo circa 25 metri, utilizzato per lo sversamento illegale, accertando che l’uomo sorpreso a sversare era dipendente di un frantoio.

Per l’amministratore del frantoio in questione, C.G. 58 enne, inoltre, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento, in concorso con l’operaio dipendente, L. C. 48 enne, residente ad Agrigento, colto nella flagranza del reato.

