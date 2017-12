aggressione

Dalla Sicilia. Ubriaco sfascia le vetrine di un negozio. Arrestato 40enne

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 40enne responsabile di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale...

I Carabinieri di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 40enne di Adrano, già gravato da precedenti di polizia specifici, responsabile di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

In chiaro stato di agitazione psicofisica, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, è entrato in un esercizio commerciale di via Matteotti inveendo contro il proprietario. Nel momento in cui l’esercente è stato costretto a chiamare i Carabinieri, l’energumeno ha iniziato a danneggiargli le vetrine prendendosela anche con alcuni passanti che cercavano di ricondurlo alla ragione. L’arrivo della pattuglia ha evitato spiacevoli conseguenze anche se, prima di poterlo ammanettare, i militari hanno dovuto respingere una resistenza attiva da parte dell’uomo che si è rifiutato di fornire le proprie generalità e nel tentativo di sottrarsi all’arresto ha spintonato violentemente i militari dell’arma.

