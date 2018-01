droga

Dalla Sicilia. Utilizzavano le ricetrasmittenti per eludere l'intervento delle forze dell'ordine. Arrestati 2 spacciatori

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 56enne Vincenzo La Piana e il 52enne Gaetano Oratore, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La rete di vedette posta a protezione dei tanti pusher che smerciano stupefacenti ieri sera è stata superata dai militari dell’Arma i quali hanno eluso le sentinelle giungendo a sorpresa sui due pregiudicati intenti a spacciare.

Perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di marijuana, di cocaina, ovviamente sostanze già dosate e pronte allo smercio, 125 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti, nonché 2 ricetrasmittenti utilizzate per il collegamento radio con le vedette.

