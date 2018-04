Falsi invalidi

Dichiarati ciechi assoluti, sorpresi a usare il display del cellulare: sequestrati 200 mila euro di indennità

Percepivano un'indennità per invalidità false, provvedimento nei confronti di tre persone monitorate dal 2016

Non c'è più dubbio, i tre "ciechi" di San Salvatore di Fitalia (ME) ci vedono benissimo. A sostenerlo è il sostituto procuratore Francesca Bonanzinga che ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo dai conti correnti di tre persone per un totale di 200 mila euro di indennità percepite, disposto dal gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada.

Il provvedimento è scattato alla luce del materiale raccolto dai carabinieri del Nor dal maggio 2016 tra intercettazioni, pedinamenti e controlli. Le accuse sono di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver percepito negli anni indennità previdenziali illegittime.

Le gravi condizioni d'invalidità erano state riconosciute ai tre presso gli uffici della "Cittadella della salute" di Messina; tra di loro però i militari hanno trovato chi utilizzava il cellulare guardandone il display, chi percorreva a piedi ripide discese e chi invece saliva sull'auto dell'amico con superficialità, agilità e senso dell'orientamento non imputabili ad un soggetto non vedente.

