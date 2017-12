solitudine

Dramma della solitudine: coppia di anziani trovati morti in casa

Dramma della solitudine a Stazzo, frazione di Acireale, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Dramma della solitudine a Stazzo, frazione di Acireale, dove una coppia di anziani, Salvatore Torrisi, di 84 anni, e Nunzia Bisicchia, di 73, è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

La morte risalirebbe a tre giorni fa. I due vivevano da soli e non avevano figli. Secondo i primi accertamenti per entrambi si tratterebbe di morte naturale. A morire per primo sarebbe stato il marito, probabilmente per un malore, seguito a poca distanza dalla moglie, anch’essa per un malore.

Per accertare le cause del decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto un’autopsia. A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’abitazione della coppia.

A chiedere l’intervento dei pompieri sono stati i parenti allertati dal parroco del Paese, che da alcuni giorni non aveva visto in chiesa la donna, assidua frequentatrice della parrocchia. Già ieri il sacerdote, temendo che fosse successo qualcosa agli anziani, era andato davanti alla loro abitazione ma aveva trovato le finestre chiuse.

