Droga, Guardia di Finanza sequestra nave a Catania con 10 tonnellate di hashish: 9 arresti

La nave, un ex peschereccio oceanico battente bandiera dei Paesi Bassi, è stata monitorata dagli agenti per oltre 40 ore. Nell'equipaggio un uomo di origini siciliane e due pericolosi contrabbandieri

Maxi operazione antidroga nel Mediterraneo. Sequestrate dalla Guardia di finanza oltre 10 tonnellate di hashish nascoste in un ex peschereccio oceanico battente bandiera dei Paesi Bassi, denominato “Quest”. Il valore commerciale dello stupefacente è stato quantificato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Arrestati gli 8 componenti dell’equipaggio e il capitano dell’imbarcazione per traffico internazionale di stupefacenti.

I finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina e del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Palermo, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno portato a segno, sotto il coordinamento della Procura etnea e con il costante supporto delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale di Catania, una complessa operazione che si è conclusa anche con il sequestro dell'imbarcazione.

Parallelamente alle attività in mare, le indagini hanno portato all'individuazione di due membri dell'equipaggio, tra i quali il primo ufficiale della nave, identificati come appartenenti a una pericolosa organizzazione maltese capeggiata da un noto trafficante dell’isola. Nell’estate del 2017 i due erano già stati arrestati dalla polizia spagnola, in coordinamento con la Guardia di Finanza, per il trasporto di 6.000 casse di sigarette di contrabbando. Volto noto alle forze dell'ordine anche un altro membro dell’equipaggio, cittadino italiano di origini siciliane con precedenti per rapina a mano armata.

Le misure adottate nella flagranza del reato sono state convalidate dal Gip del Tribunale di Catania il 6 giugno. L’attività si inquadra in una più ampia attività investigativa di respiro internazionale denominata “Libeccio International”, nel cui ambito la Direzione centrale dei Servizi Antidroga del ministero dell’Interno svolge la funzione di raccordo informativo e di attivazione della cooperazione internazionale.

La nave, monitorata dai mezzi aeronavali della Guardia di finanza per oltre 40 ore, è stata abbordata a circa 130 miglia dalla Sicilia sud-orientale una volta ottenuta l’autorizzazione del Paese di bandiera.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA

