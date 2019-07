droga

Droga venduta a giovanissimi e in un centro per migranti in Sicilia

Sgominata banda dello spaccio. Droga venduta anche in un centro di accoglienza.

Sei misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Licata in un blitz antidroga. Si tratta di un gruppo costituito da italiani ed extracomunitari che facevano giungere la droga in autobus da Palermo.

L'indagine ha preso il via dalle segnalazioni effettuate da alcuni genitori. L'operazione, denominata "Capolinea", ha permesso di scoprire anche come il centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo fosse un luogo utilizzato per lo spaccio.

La droga, principalmente hashish, veniva trasportata, tra i bagagli, da corrieri compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di aggregazione. Il giro di affari è stato stimato in oltre 500 mila euro.

Fonte: Carabinieri

