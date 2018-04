Sfruttamento del lavoro

Due arresti per sfruttamento di lavoratori in nero: sanzioni e recuperi per oltre 30 mila euro

In manette due imprenditori di Zafferana Etnea (CT) accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di quattro rumeni

Avrebbero approfittato della condizione di bisogno di quattro rumeni fornendogli vitto e alloggio in situazioni igieniche precarie, e retribuendoli 20 euro all’ora per 13 ore lavorative giornaliere. Nei giorni scorsi tra Caltagirone (CT) e Lentini (SR) i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Caltagirone, hanno arrestato due imprenditori di Zafferana Etnea (CT) titolari di un’impresa di allevamento di ovini, caprini e bovini, attiva in contrada Sigona Grande.

Per loro le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati che i due imprenditori avrebbero perpetrato ai danni dei quattro lavoratori nella totale difformità delle leggi contrattuali nazionali: stando alle indagini dei carabinieri infatti i dipendenti in nero non avrebbero mai avuto diritto alle ferie, né la possibilità di essere sottoposti a controlli sanitari e formazione in merito alle norme di sicurezza sul lavoro.

Oltre alle violazioni di natura penale, l’operazione ha portato alla contestazione ai datori di lavoro di sanzioni amministrative pari ad euro 18.000 e di sanzioni relative a recuperi INPS per 2.000 euro, oltre che al recupero di contributi e premi assicurativi e assistenziali omessi per 12.000 euro.

