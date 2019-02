rubano agli anziani

Due palermitani derubano due anziani a Fraginesi: arrestati dopo un inseguimento

Due ladri palermitani derubano due anziani a Fraginesi ma vengono arrestati dopo un rocambolesco inseguimento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2019 - 11:37:29 Letto 361 volte

Due ladri palermitani derubano due anziani a Fraginesi ma vengono arrestati dopo un rocambolesco inseguimento sulla SS. 187. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato due palermitani, Antonino Castrofilippo, di 35 anni e Antonio Loddo, di 55 anni, entrambi residenti nel quartiere Borgonuovo, accusati di aver messo a segno due furti nella frazione di Fraginesi.

La prima persona derubata è stata un uomo castellammarese di 72 anni, al quale è stato sottratto un portafoglio contenente denaro e documenti, custodito all’interno di un deposito di sua proprietà. La seconda è stata una donna di 82 anni alla quale i due avevano rubato una borsa contenente denaro e documenti vari, lasciata sul sedile della propria vettura parcheggiata sotto casa.

I carabinieri hanno notato una Fiat Panda di colore bianco con a bordo due uomini e, a causa della bassa velocità del mezzo e del fare guardingo, hanno deciso di seguire il veicolo a distanza.

Nel contempo è stato predisposto un posto di controllo sulla S.S. 187, poco dopo la piazzola Belvedere in direzione Palermo, per fermare la vettura al fine di identificare i due uomini. Ma il conducente del veicolo, vedendo i carabinieri che gli hanno intimato l’alt, anziché fermarsi, ha accelerato puntando contro il militare, che è riuscito a spostarsi in tempo.

I militari hanno predisposto un secondo posto di blocco rinforzato più avanti all’altezza di contrada Bocca della Carrubba. I due sono stai fermati. Castrofilippo, seduto sul sedile passeggero, si è arreso immediatamente mentre Loddo, alla guida della Panda, è sceso dalla macchina e ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dai militari che, al termine di una breve colluttazione, lo hanno bloccato.

A bordo dell'auto l’intera refurtiva ammontante complessivamente a quasi 400 euro oltre ai vari documenti personali appartenenti alle anziane vittime.

I due sono stati arrestati accusati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!