Due rapine allo stesso supermercato, traditi dal passamontagna. In manette coppia e un minorenne

Responsabili di una rapina in abitazione e due al supermercato ''A&O'', sono stati immortalati mentre toglievano l'indumento usato per non farsi riconoscere

Sono accusati di essere responsabili in concorso di due rapine, avvenute nell'aprile 2018, ai danni del supermercato "A&O" in corso Italia a Paternò (CT), e di un'altra rapina in abitazione nello stesso mese ai danni di una donna ultrasessantacinquenne: agli arresti Alfio Emanuele Longo, 32 anni, e un minorenne di 16 anni; domiciliari invece per una donna di 25 anni. I provvedimenti della Procura della Repubblica di Catania e della Procura dei Minori di Catania scaturiscono da indagini delegate ai carabinieri di Paternò.

L'11 aprile scorso, i tre giovani avevano rapinato in abitazione una donna anziana. In quella circostanza, Longo aveva intimato alla vittima di consegnargli i soldi contanti che aveva in casa, mentre la sua convivente 25 enne e il minorenne mettevano a soqquadro l’abitazione.

Poi, a seguito della denuncia di una delle due rapine al supermercato, commessa il 17 aprile, i militari avevano visionato le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona: era emerso che uno dei rapinatori era armato di coltello ed entrambi avevano agito indossando dei passamontagna. I due erano stati ripresi lungo il percorso di fuga. Fatale l'errore mentre si allontanavano dal supermercato: le immagini li hanno immortalati mentre toglievano i passamontagna indossati, rendendo così possibile la loro identificazione.

Infine, due giorni dopo, il terzo colpo: un'altra rapina allo stesso supermercato, stavolta con l'aiuto della 25enne. La donna aveva prima effettuato un sopralluogo all’interno del negozio e poi avvisato telefonicamente il compagno, che faceva da "palo" all'esterno. A quel punto, per commettere la rapina era entrato in azione il minore.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Longo è stato condotto al carcere “Piazza Lanza”, il minore all’Istituto Penitenziario per Minorenni “Bicocca” di Catania e la donna presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

