E' morto anche l'altro bambino di Vittoria

Nulla da fare dunque per il bambino rimasto ferito dalla folle corsa del Suv assassino guidato da un pregiudicato.

La notizia ha raggelato la chiesa stracolma riempita da una città intera in lacrime che stava rendendo omaggio al piccolo Alessio, falciato da un Suv giovedì sera mentre stava giocando davanti alla sua casa. Il piccolo Simone, 12 anni, ha perso la vita e ha raggiunto il cuginetto Alessio di 11 anni in cielo.

Nulla da fare dunque per il bambino rimasto ferito dalla folle corsa del Suv assassino guidato dal pregiudicato Rosario Saro Greco, figlio del di Elio Greco, il ‘re’ degli imballaggi di Vittoria, a cui il tribunale di Catania ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro, è stato un affiliato al clan Dominante-Carbonaro e vicino alla famiglia mafiosa gelese dei Rinzivillo. Altre tre persone erano in auto con Rosario Greco: due di loro con precedenti penali. Uno è Angelo Ventura, figlio del capomafia di Vittoria, Giambattista, l’altro è Alfredo Sortino con vari precedenti penali, il terzo è Rosario Fiore. Oggi sono tutti indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso.

In chiesa stamattina era il giorno del dolore. Più di tre mila persone almeno, famiglie intere che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia del piccolo Alessio ma anche la risposta civile di una città alle scorribande di criminali che hanno spento la vita di un ragazzino di 11 anni. A celebrare la messa il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta che ha ricordato l’insegnamento che la morte di Alessio potrà dare.

“Oggi Alessio è con noi – ha detto il Vescovo - e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano”.

la notizia della morte di Simone appesantisce ancor di più il clima di lutto in città. Da venerdì mattina il piccolo, che perso le gambe, quasi del tutto tranciate nel terribile impatto, era ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con in elisoccorso. Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del policlinico di Messina. “Al suo arrivo avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati”, afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto.

“Il Nursind di Ragusa esprime vicinanza e cordoglio alle famiglie colpite dal tragico evento di Vittoria. Siamo anche al fianco del collega intervenuto, sicuri che l'attività prestata sia frutto di serietà professionale e competenze tecniche acquisite negli anni”. Lo afferma Giuseppe Savasta, segretario del Nursind Ragusa, il sindacato delle professioni infermieristiche, commentando la drammatica vicenda in cui hanno perso la vita due bambini travolti da un suv.

“Come sindacato – spiega Savasta - comprendiamo l'iter giudiziario che in questi casi impone un'azione ampia e accurata, coinvolgendo tutti i protagonisti della triste vicenda. Noi siamo certi della serietà del lavoratore. Come infermieri siamo vicini al collega di cui abbiamo avuto modo di apprezzare le grandi doti umane e professionali. Anni di grande impegno nell'attività sanitaria, svolta con passione, fornendo sempre quell'assistenza infermieristica, necessaria e fondamentale, per trattare, aiutare e assistere tutti i cittadini”.

