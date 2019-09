bimbo dimenticato in auto

''E' un uomo disperato'', i pm sulla tragedia di ieri a Catania

E' un uomo disperato, distrutto, che piange continuamente e non riesce a spiegare l'accaduto.

“E’ un uomo disperato, distrutto, che piange continuamente e non riesce a spiegare l’accaduto”. Così un investigatore sul 43enne che ieri a Catania ha dimenticato il figlio di due anni per cinque ore in auto sotto il sole provocando la morte del bambino.

L’uomo è indagato, come atto dovuto, dalla Procura di Catania, per omicidio colposo. Il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Andrea Norzi.

La morte del bimbo sarebbe stata causata dal caldo soffocante all’interno dell’auto, parcheggiata per oltre cinque ore sotto il sole cocente. Questa mattina la temperatura a Catania ha raggiunto i 35 gradi, mentre nel pomeriggio ha cominciato a piovere. Il padre del bimbo è indagato dalla Procura di Catania, come atto dovuto, per omicidio colposo.

L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’Università. E’ stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime. Lo ha quindi portato al Policlinico di via Santa Sofia, dove i medici ne hanno constatato la morte.

