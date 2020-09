Migranti

Emergenza Migranti a Lampedusa, fonti Viminale: stop scadenze fiscali e mutui agevolati

Il congelamento delle scadenze fiscali fino a 31 dicembre 2021 e mutui agevolati per Lampedusa.

Pubblicata il: 02/09/2020

Il congelamento delle scadenze fiscali fino a 31 dicembre 2021 e mutui agevolati per Lampedusa. Sono le proposte allo studio che dovrebbero essere presentate domani nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il governatore della Sicilia Nello Musumeci, il sindaco di Lampedusa Totò Martello e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per fare il punto sull'emergenza migranti.

I mutui agevolati sarebbero concepiti sul modello di quelli assegnati nei comuni del cratere del terremoto per l'agricoltura ma in questo caso riguarderebbero il settore alberghiero e la pesca. Quanto alla Sicilia, più in generale, le stesse fonti assicurano che saranno rispettate ''tutte le norme anti covid nei centri per migranti''.

