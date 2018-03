Frana a Erice

Erice, continua a franare la montagna

Continua a franare la montagna di Erice: alcuni massi stamane si sono staccati colpendo alcune abitazioni...

Continua a franare la montagna di Erice: alcuni massi stamane si sono staccati colpendo alcune abitazioni nella frazione di Erice Casa Santa, nella zona di cortile Adragna.



I blocchi di pietra, spiega la centrale operativa dei vigili del fuoco, hanno colpito due case sfondando le pareti di un appartamento al pian terreno e facendo crollare la terrazza di una casa al primo piano. Le abitazioni dell'area erano state già sgomberate lo scorso 28 febbraio, dopo un primo smottamento. Sul posto, oltre ai pompieri, il sindaco, la polizia municipale e i tecnici del Comune.

“Al momento non c’è pericolo per le persone nella zona interessata dalla frana ad Erice - spiega l’assessore regionale Ambiente e Territorio, Totò Cordaro -. Abbiamo ricevuto solo ieri la comunicazione ufficiale del Comune che ci comunicava lo smottamento del costone roccioso in cortile Adragna. In giornata la protezione civile regionale effettuerà un sopralluogo. In base a questo verranno presi i provvedimenti necessari per affrontare la situazione”.

