Esplosione

Esplode fabbrica di fuochi d'artificio, 3 morti nel messinese *VIDEO*

I vigili del fuoco hanno annunciato tre morti, con i cadaveri gią recuperati, e un disperso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2019 - 21:38:14 Letto 371 volte

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, di proprietà della famiglia Costa, in contrada Femminamorta.

Secondo le prime notizie, sarebbe una vera strage: con un tweet ufficiale i vigili del fuoco hanno annunciato tre morti, con i cadaveri già recuperati, e un disperso. Un uomo è stato individuato dai vigili del fuoco ed estratto vivo dalle macerie e trasferito in ospedale. Al momento sono ancora in corso le ricerche.

Ignota ancora la dinamica. Si temono altre vittime ma le notizie sono ancora frammentarie. Identificata per ora una vittima, Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare.

Due persone sono arrivate all'ospedale "Fogliani" di Milazzo con gravi ustioni in tutto il corpo. L'esplosione sarebbe avvenuta intorno le 16.30: il boato, fortissimo, si è sentito a vari chilometri di distanza, fino a Milazzo, Merì e Terme Vigliatore, causando il panico. La deflagrazione si sarebbe verificata nel deposito delle polveri da sparo e l’onda d’urto avrebbe investito il laboratorio in cui si confezionano i fuochi d'artificio.

Erano al lavoro anche quattro operai di una ditta esterna e al momento non è ancora chiaro se tra le vittime accertate ci siano anche alcuni di loro o se siano ancora tra i dispersi. La produzione dei fuochi avveniva in un vecchio casolare in contrada Cavalieri-Femmina morta. La famiglia Costa ha una pagina Facebook in cui pubblicizza i propri prodotti e gli eventi con i giochi di fuoco realizzati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti polizia, carabinieri e numerose ambulanze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!