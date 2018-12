terremoto Etna

Etna, arriva Di Maio: ''Vi aiuteremo'' *VIDEO*

''Domani sarÓ dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autoritÓ locali per aiutare le famiglie''. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.

"Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di Santo Stefano.

"Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da rassicurare chi la notte scorsa ha dormito in auto e non in albergo", ha aggiunto Di Maio che con Matteo Salvini e il capo dipartimento della Protezione civile nazionale sarà nella sede della prefettura di Catania alle 15.30 per partecipare a una riunione del Centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Sammartino. A conclusione dell'incontro i vicepremier terranno una conferenza stampa congiunta.

"Sono in corso tutti i rilievi degli edifici danneggiati - ha aggiunto Di Maio -. Sono arrivate già 1.600 richieste di sopralluogo che stiamo eseguendo grazie al lavoro congiunto con le autorità e istituzioni interessate. Nella legge di bilancio sono stati stanziati fondi anche per gli adeguamenti antisismici. Il nostro obiettivo è dare il massimo contributo per fare ritornare alla normalità le famiglie".

